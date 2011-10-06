الشرطة الإسرائيلية تعتقل مستوطناً يشتبه به في حرق مسجد طوبا‎

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

ذكر موقع يديعوت بان الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مستوطنا يبلغ من العمر 18 عاما على مفترق مستوطنة ارئيل بعد مرور ساعتين على حرق مسجد طوبا سنغريا في الجليل.

وأشار الموقع إلى أنه تم تمديد فترة اعتقاله لخمسة أيام أخرى ، وفرض القاضي تعتيما على قضية المستوطن حتى انتهاء فترة التحقيق معه .

والجدير ذكره فقد خرج سكان قرية طوبا زنقريا بعد حرق المسجد ورشقوا قوات الشرطة الإسرائيلية بالحجارة وتم اعتقال 16 شاباً من القرية بتهمة الإخلال بالنظام العام.