نادي الشجاعية يحتفل بالذكرى الأولي للوفاق الرياضي بالنادي

فلسطين اليوم-غزة

احتفل نادي اتحاد الشجاعية الرياضي الواقع شرق مدينة غزة بمناسبة مرور عام على الوفاق الرياضي بالنادي تحت عنوان 'عام على الوفاق.. انتماء واتفاق' وذلك في مقر النادي.

وحضر الاحتفال وزير الشباب والرياضة والثقافة بغزة محمد المدهون، ونائب رئيس اللجنة الاولمبية وليد أيوب، ونائب رئيس اتحاد كرة القدم إبراهيم أبو سليم، وعدد من رؤساء الأندية، والشخصيات الوطنية والرياضية، والإعلاميين الرياضيين، وحشد من جمهور الشجاعية.

وقال المدهون إن نادي الشجاعية يمثل قصة نجاح ويقدم نموذجًا رائعًا من خلال مجلس إدارته التوافقي وعلى رأسه رجل الوفاق صلاح حرز الله الذي استطاع النهوض بالنادي من بين القصف والدمار الذي قامت به قوات الاحتلال لمرافقه، واستطاع أن يبني ويعمر ويتوسع أكثر مع حصوله في القريب على قطعة أرض يستطيع من خلالها مواصلة مسيرة البناء والتطوير.

وأضاف المدهون خلال كلمته, أن نادي الشجاعية الذي قدم الشهداء والجرحى والمعتقلين يرسل رسالة للمحتل أننا سنستمر في مسيرتنا ولن تعيقنا طائراتكم، ولا دباباتكم، ولا حصاركم، وسنسعى لتحقيق أهدافنا الرياضية رغم الصعاب.

وأكد المدهون على ضرورة أن تكون الأندية فاعلة وليست مجرد أسماء من اجل خدمة الشباب وتوفير بيئة رياضية يخرجوا من خلالها مواهبهم ويتم توظيف طاقاتهم لما يخدم الوطن.

من جانبه استعرض أيوب الذي يترأس لجنة الوفاق الرياضي مسيرة الوفاق الرياضي الناجحة التي يشهدها نادي الشجاعية، مؤكدًا أن الانجازات ما كانت لتتحقق لولا جهود مجلس الإدارة التوافقي والذي يعتبر من أوائل مجالس الإدارات التوافقية في قطاع غزة وكان بادرة خير لهذه المسيرة الرائعة.

ووجه أيوب شكره لكافة القيادات الرياضية والسياسية على تأييدهم للوفاق الرياضي وعملهم على إنجاحه ودعمه بكافة السبل، موجهًا دعوة لكافة الرياضيين بضرورة الاقتداء بهذا المثال الناجح في نادي الشجاعية.

بدوره شكر حرز الله كل من ساهم في تأسيس الوفاق الرياضي، مضيفًا أن هذه مناسبة رائعة نحتفل بها اليوم بمناسبة مرور عام على المجلس التوافقي، مشيرًا إلى حق كل أبناء الشجاعية بالشعور بالفخر لانتمائهم لهذا النادي.

وتابع حرز الله أن الوفاق الوطني الرياضي الذي تكلل بالنجاح يدعونا للقول للسياسيين بان تحقيق المصالحة ممكن إذا توافرت النوايا الحسنة والرجال الأشداء.

واستذكر حرز الله أول اجتماعات مجلس الإدارة التوافقي قبل عام، قائلاً إن هذا الاجتماع تم عقده على أرض ملعب النادي لأن مرافق النادي كانت مدمرة بفعل قصف الطائرات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة، مضيفًا أنه ومن خلال النوايا الصادقة أعدنا بناء المقر الإداري للنادي والعمل في المشروع الاستثماري (المجمع التجاري) الذي من شأنه خدمة النادي وتوفير التمويل له.

واستعرض انجازات النادي خلال عام التوافق وحصول فريق الطائرة على بطولة الدرجة الأولى، وفريق كرة القدم على ثالث ترتيب الدوري الممتاز، وفريق كرة اليد على نفس المركز، وحصول فريق كرة السلة للكراسي المتحركة على المركز الثالث في أول مشاركة له في المسابقات.

وفي ختام الحفل تم تكريم مجلس إدارة نادي الشجاعية من جانب لجنة الوفاق الرياضي، ووزير الشباب والرياضة، وقام مجلس الإدارة بتكريم الفرق الرياضية في النادي، والأجهزة الفنية، والإدارية، واللاعبين، حيث تم تقديم الميداليات والدروع التقديرية.

وتخلل الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن انجازات النادي والفرق الرياضية، إضافة إلى عروض من الدبكة الشعبية والأغاني الوطنية.