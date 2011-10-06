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التخطيط بغزة تناقش سبل التعاون المشترك مع جهاز الإحصاء المركزي

  • 09:43 - 06 أكتوبر 2011
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التخطيط بغزة تناقش سبل التعاون المشترك مع جهاز الإحصاء المركزي

فلسطين اليوم- غزة

ناقشت وزارة التخطيط بالحكومة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس، سبل التعاون المشترك مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وذلك بحضور كلاً من الوكيل المساعد لوزارة التخطيط د. أيمن اليازوري ، ومدير المركز المهندس خلدون رضوان ، ومدير عام التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أسامة نوفل .

 

وناقش الطرفان سبل تفعيل التعاون بين وزارة التخطيط والمركز حول إمكانية توظيف قاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز في مجال تطوير الخطط التنموية لدى الحكومة.

 

والجدير ذكره أن هذا اللقاء يأتي للتأكيد على العلاقة المهمة بين الطرفين والتي تطورت بموجب تفاهم بين الوزارة والمركز العام الماضي والتي نصت على استمرار وتفعيل فرع الجهاز في قطاع غزة.

 

والجدير ذكره أن هذا اللقاء يأتي للتأكيد على العلاقة المهمة بين الطرفين والتي تطورت بموجب تفاهم بين الوزارة والمركز العام الماضي والتي نصت على استمرار وتفعيل فرع الجهاز في قطاع غزة .

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