الأسطورة الهولندية رايكارد يقترب من إشهار إسلامه









الرياض - ذكرت أنباء سعودية الأربعاء أن الهولندي فرانك ريكارد المدير الفني لمنتخب السعودية لكرة القدم، طلب من مترجمه تعلم تأدية الصلاة، بعدما أصر المدرب الهولندي على معرفة كل كبيرة وصغيرة عن تعاليم الصلاة منذ تعاقده مع المنتخب السعودي لكرة القدم.

وخلال تدريبات المنتخب السعودي لكرة القدم، وأثناء اصطفاف اللاعبين خلف أحمد الفريدي إمامهم أثناء صلاة العشاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد طلب ريكارد من مترجمه الخاص تعريفه بالصلوات والأدعية التي يقولها اللاعبون في صلاتهم، حسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية.

وقالت صحيفة "الرياضية" المتخصصة اليوم إن المترجم بدأ يشرح فريضة الصلاة للمدرب الهولندي وكيفية تأديتها، فيما يشبه الدرس الخصوصي، رغم عدم الإعلان رسميا عن نيته اعتناق الإسلام.

وجاء المشهد ليثير علامات استفهام كثيرة حول المدرب الهولندي الذي قاد برشلونة من قبل إلى حصد الألقاب، "هل اقترب ريكارد من دخول الإسلام؟ أم إن محاولته تعرف أركان الصلاة كانت فقط لمجرد المعرفة؟".

يذكر أن ريكارد المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني يشرف على تدريب المنتخب السعودي لكرة القدم منذ أشهر قليلة، ويمتد عقده لمدة ثلاث سنوات، يسعى خلالها إلى الوصول بالكرة السعودية إلى مكانة مرموقة على خريطة الكرة الأسيوية، كما سيعمل على تحقيق حلم الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل .