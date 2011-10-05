غزة: مسيرة جماهيرية للجهاد الإسلامي اليوم تضامناً مع الأسرى في إضرابهم

فلسطين اليوم-غزة

تنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، مسيرةً جماهيريةً حاشدة تضامناً مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.

وقال القيادي في الحركة محمد الحرازين:" من المقرر أن تنطلق المسيرة بعد صلاة المغرب مباشرةً من أمام مسجد أبو خضرة بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة"، داعياً جماهير شعبنا وخصوصاً ذوي الأسرى للمشاركة بقوة وحيوية فيها تعبيراً عن رفضهم لقمع الاحتلال وسياساته التعسفية ضد أبنائهم البواسل في سجون الإجرام الصهيوني.

وبين الحرازين أن "هذه المسيرة هي أقل الواجب الذي تقدمه حركة الجهاد الإسلامي إسناداً للأسرى الأبطال الذين يواجهون بصدورهم العارية بطش الاحتلال وإجرامه"، معتبراً الفعالية "وقفة عزٍ وكرامة لمن ضحوا بزهرات شبابهم من أجل الانتصار لقضيتنا العادلة".

وحمّل القيادي في الجهاد "الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية والدولية والأممية المسؤولية عن حياة الأسرى"، مستهجناً في الوقت ذاته وبشدة "سعي كثير من الدول للعب دور الوساطة في صفقة الجندي الصهيوني المأسور لدى المقاومة بغزة جلعاد شاليط، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل معاناة الآلاف من أسرى شعبنا المكافح للاحتلال".

وطالب الحرازين الرأي العام الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بمساندة الأسرى الذين تستعر ضدهم حدة الإجراءات العدوانية يوماً بعد الآخر، والوقوف إلى جانبهم في معاناتهم وآلامهم.