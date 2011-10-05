مصادر: الوسيط الألماني لم يعد له دور في صفقة شاليط

فلسطين اليوم _ وكالات

نفت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة ما تردد عن وصول الوسيط الألماني في صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين غرهارد كونراد إلى القاهرة أول من أمس.

وقال المصدر المصري الموثوق به لـ «الحياة» إن «هذه الأنباء مغلوطة تماماً وليس لها أساس من الصحة»، لافتاً إلى أن الوسيط الألماني لم يعد له أي دور في هذا الصدد.

كما أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة أن «دور الوسيط الألماني انتهى تماماً ولن يعود مرة أخرى»، مضيفة أن مصر هي فقط التي ترعى مفاوضات صفقة التبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي التي تقوم بدور الوساطة في صفقة التبادل والتي تقضي بالإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الجندي الأسير في غزة غلعاد شاليت.

وأعربت المصادر عن أملها في أن تثمر الجهود التي تبذلها مصر في إنجاز الصفقة، لافتة الى عدم وجود جديد.

يذكر أن عضو المكتب السياسي في حركة «حماس» خليل الحية اتهم في تصريحات سابقة لـ «الحياة» رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بأنه وراء تعطيل الصفقة لأنه متعنت ويرفض أن يدفع استحقاقات الصفقة، موضحاً أن موقف «حماس» ثابت ولم يتغير، مشيراً إلى أن حركة «حماس» تتمسك بمطالبها سعياً منها لإبرام صفقة وطنية مشرفة بامتياز.