مسيرات فلسطينية تجوب غزة تضامناً مع المعتقلين بسجون الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

تنطلق اليوم الاثنين مسيرات جماهيرية في جميع المدن الفلسطينية تعبيرا عن حالة التضامن الشعبي مع المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك بعد ستة أيام من بدء مئات الأسرى الفلسطينيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم في سجون الاحتلال، وأبرزها العزل الانفرادي، ومنع الزيارات، والغرامات المالية، والعلاج الصحي، وقد انضم إليهم عشرات الأسرى المرضى تضامنا معهم.

وفي وقت لاحق تضامن معهم جميع الأسرى في سجون الاحتلال وقرروا إضرابا عن الطعام ثلاثة أيام أسبوعياً ويصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أكثر من أحد عشر ألف أسير، من بينهم مئات النساء والأطفال.

وفي خطوة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نصب فلسطينيون خيمة اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في غزة.

وأعلن المعتصمون إضرابهم عن الطعام تضامنا مع أسراهم، مؤكدين في الوقت نفسه مواصلة كل الجهود لتحرير كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.