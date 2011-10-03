أسير فلسطيني يؤلف كتاباً حول مخاطر الانقسام ومعاناة الأسرى

فلسطين اليوم- غزة

صدر حديثاً عن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، كتاب "القضية الفلسطينية بين الانقسام والمصالحة" للأسير الفلسطيني ظافر الريماوى.

ويتطرق الكتاب الذي يقع فى 72 صفحة من القطع المتوسط، وقدم له الشاعر مراد السوداني الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء فلسطين للانقسام الفلسطيني وملف المصالحة المتعثر، إضافة إلى معاناة الأسرى فى السجون الإسرائيلية.

ويقول المؤلف، إنه ومن معه من أسرى الحرية والانتصار يؤكدون أهمية المصالحة الفلسطينية كخيار واجب الوجود لتحقيق وحدة الموقف في مقاومة الاحتلال، فالبلاد تستحق ما هو أفضل وشعبنا العظيم يحتاج الوحدة الوطنية سياقاً عالياً للنصر.

يُشار إلى أن الأسرى في سجون إسرائيل قد أيدوا المصالحة الوطنية الفلسطينية فور إعلانها، مطالبين الشعب الفلسطيني وجميع مؤسساته وفصائله بالعمل على إنجاح هذا الاتفاق.