وزيرا خارجية فرنسا وإيطاليا يأسفان لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي فى القدس

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أعرب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه عن أسفه لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي في القدس، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحول دون استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده جوبيه الليلة الماضية بمدينة بوردو الواقعة جنوب غرب فرنسا مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فقد دعا وزير الخارجية الفرنسى الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضرورة استئناف الحوار فيما بينهما، معربا عن أسفه للخطوة الإسرائيلية بإعلان بناء 1100 وحدة سكنية إضافية في القدس.

وأضاف جوبيه أن 'مبادرة اللجنة الرباعية لم تنجح'.. مشيرا إلى الموقف المشترك للأوروبيين والذى يقوم على هدف بالغ الوضوح لإقامة دولتين لشعبين'.