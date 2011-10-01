آلاف الفلسطينيين يحيون ذكرى شهداء أكتوبر في سخنين‏

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل شارك الآلاف من الجماهير العربية عصر اليوم، السبت، في المسيرة القطرية في مدينة سخنين، وذلك أحياء للذكرى ال 11 لشهداء هبة القدس والأقصى.

هذا وانطلقت المسيرة الحاشدة من أمام مسجد النور في المدينة، يتقدمها شخصيات اعتبارية ودينية وقيادات الأحزاب والحركات السياسية، من بينهم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي واصل طه، ورئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان، والنائبة حنين زعبي، وأمين عام التجمع عوض عبد الفتاح، والنائب د. جمال زحالقة.

كما تقدمها ذوو الشهداء والشبان الذين رفعوا صور الشهداء في حين رفرفت الأعلام الفلسطينية إلى جانب الشعارات المنددة بسياسة المؤسسة الإسرائيلية ضد الجماهير العربية، وتحت الشعار المركزي "باقون ما بقي الزعتر والزيتون".

وجابت المسيرة شوارع وأزقة المدينة القديمة مرورا بالشارع الرئيسي، لتستقر حيث المهرجان الخطابي قبالة النصب التذكاري لشهداء يوم الأرض وهبة القدس والأقصى. حيث ألقى كلمة البلد المضيف رئيس بلدية سخنين مازن غنايم، وأدار المهرجان القائم بأعمال رئيس البلدية فاروق زبيدات، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان، حيث أكدوا على أهمية إحياء الذكرى بما يليق بالشهداء، وذلك من خلال أكبر وحدة صف، لتكون الرسالة واضحة للمؤسسة بـ"أننا شعب لن يقبل بالاستمرار بسياسة التمييز والتهميش، وأننا ماضون بنضالنا المشروع للدفاع عن مستقبل أبنائنا في حياة عزيزة وكريمة".

وبدوره قال عضو الكنيست احمد الطيبي ان الشيء الذي يقلقه هو ان رجال الشرطة الذين قتلوا لم يقدموا للمحاكمة مع انه يجب عليهم دفع الثمن ولكن وللاسف الشديد فان حكومة اسرائيل خانت مواطنيها وساعدت القتلة وتتجاهل القتلى على حد قول عضو الكنيست احمد الطيبي .