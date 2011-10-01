تضامناً مع المعتقلين.. سلسلة فعاليات الأسبوع المنصرم تضامناً معهم

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اليوم السبت، عن بدء تنظيم سلسلة فعاليات تضامنية مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين بغزة.

وافتتح المؤتمر عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، بالتأكيد على ضرورة الالتفاف حول قضية المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية الذين يخوضون إضرابا عن الطعام، ويواجهون الغطرسة والإجراءات القمعية لسلطات السجون، مطالبا بتوحيد الجهود لنصرة المعتقلين ورفع علم فلسطين فقط خلال هذه الفعاليات.

من جهته أكد رأفت حمدونة عضو لجنة الأسرى أن الفعاليات المعلن عنها تبدأ بإقامة خيمة اعتصام دائمة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بغزة اعتبارا من صباح غد الأحد، وإضراب عن الطعام يخوضه كافة أعضاء لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وأمهات المعتقلين والمتطوعين يوم الاثنين المقبل.

كما دعت لجنة الأسرى إلى اعتبار يوم الاثنين القادم يوما للغضب الشعبي العارم تخرج فيه جماهير الشعب الفلسطيني في تمام الساعة العاشرة لخيمة الاعتصام، للتأكيد على التفاف شعبنا ووقوفه إلى جانب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذين يخوضون إضرابا عن الطعام.

وأعلنت اللجنة عن تنظيم مسيرة حاشدة يوم الأربعاء المقبل انطلاقا من الصليب الأحمر إلى حاجز بيت حانون، بالإضافة إلى مسيرة للأطفال والزهرات والأشبال يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوض لحقوق الإنسان.

كما دعت أئمة المساجد لتخصيص خطب الجمعة القادمة لنصرة المعتقلين والخروج بمسيرات حاشدة بعد الصلاة إسنادا لهم في معركتهم البطولية والاتجاه نحو خيمة الاعتصام المقامة أمام مقر الصليب الأحمر، بالإضافة إلى دعوة مجالس الطلبة والطالبات في الجامعات للخروج بمسيرات حاشدة لمساندة إضراب المعتقلين والتوجه لخيمة الاعتصام في الصليب الأحمر يوم الأحد القادم.

يذكر أن نقابة الصحفيين ولجنة المعتقلين قد شكلت خلية إدارة للأزمة لمتابعة إضراب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات والفعاليات من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الإجراءات القمعية التعسفية بحق معتقلينا البواسل.