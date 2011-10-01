طهران: مشعل يدعو عباس لحوار وطني شامل ويؤكد أن المقاومة الخيار الاستيراتيجي

مشعل يدعو عباس لحوار وطني شامل ويؤكد أن المقاومة الخيار الاستيراتيجي

فلسطين اليوم: طهران ووكالات

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل السبت أن المقاومة تبقى الخيار والمشروع الاستراتيجي في كل المراحل حتى تتحرر كل فلسطين ويتم القضاء على "المشروع الصهيوني".

ووصف مشعل في كلمته صباح السبت في المؤتمر الدولي الخامس لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني المنعقد في طهران خيار المقاومة بأنه الخيار الوحيد الذي لا بديل عنه بعد أن فشلت كل الخيارات والرهانات.

وقال مشعل "الاحتلال والعدوان والقتل والتشريد والاعتقال يدعو إلى المقاومة، والجرائم الإسرائيلية المتتالية منذ ما يزيد عن ستين عاماً تدعو إلى المقاومة، وسقوط الرهان على عملية التسوية والعامل الدولي والتدخل الأمريكي يدعو إلى المقاومة".

ولفت إلى أن ربيع الأمة اليوم أعاد الإعتبار لقوة الجماهير وقوة الشارع العربي والإسلامي.

وحول طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، شدد مشعل على أن "المطلوب اليوم أن نعمل بجدّ كيف نبني ونقيم الدولة على أرض محررة، فحتى لو أخذنا قرار العضوية سنجد أن الأرض التي نريد أن نقيم الدولة عليها أرض محتلة مزروعة بالمستوطنات".

وقال إن السؤال المطروح على كل القوى الفلسطينية:هو كيف نحرر الأرض أولاً ثم نقيم الدولة الحقيقية عليها".

ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح والسلطة وجميع القوى الفلسطينية والشخصيات المستقلة" إلى عقد لقاء وطني جادّ لمراجعة سياسية شاملة وعميقة للمسار السياسي الفلسطيني، وتكثيف الجهود المشتركة من أجل تسريع تنفيذ كل بنود وملفات المصالحة الوطنية، وتسريع إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وطنية للشعب الفلسطيني، وتعزيز نهج الشراكة بين جميع القوى في تحمل المسؤولية".

وأكد على ضرورة الوصول إلى استراتيجية وطنية فلسطينية من أجل التخلص من الإحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية الحقيقية.

وكانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت صباح السبت في طهران بحضور خامنئي وكبار المسئولين الايرانيين وزعماء فلسطينيون ومسئولون وشخصيات كبار من أكثر من مئة دولة في العالم.

وقالت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) ان الموتمر يهدف إلي تعبئة كافة الامكانات والطاقات المتوفرة في العالم الاسلامي وجميع الدول الحرة في العالم لتوفير الدعم لانتفاضة الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق حقوقه وانهاء الاحتلال وعودة اللاجئين الفلسطينيين الي وطنهم و تحقيق حق المصير للشعب الفلسطيني.