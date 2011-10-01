أسرى العزل والأسرى المرضى يدخلون الإضراب المفتوح عن الطعام

فلسطين اليوم-رام الله

صرّح وزير شؤون الأسرى والمحررين بحكومة رام الله عيسى قراقع أن أسرى العزل القابعين في سجون الاحتلال قرروا المشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام والذي بدأه الأسرى يوم 17/9/2011، ويبلغ عددهم ما يقارب 20 أسيرا فلسطينيا موزعين في نفحة والسبع وريمون والرملة وعسقلان.

وأشار أن العنوان الأساسي لإضراب الأسرى هو إنهاء سياسة العزل الانفرادي التي تعتبر من أخطر العقوبات وأقساها في سجون الاحتلال، وتتمثل بعزل الأسير مدة مفتوحة وصلت الى أكثر من 10 سنوات لبعض الأسرى كالأسير حسن سلمة وأحمد المغربي ومحمود عيسى.

وأفاد قراقع أن الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة البالغ عددهم 25 أسيرا سيشاركون بالإضراب بشكل تضامني وهو (3) أيام أسبوعيا أسوة بأغلبية الأسرى الذين شرعوا في هذه الخطوات الاحتجاجية ردا على سياسة العقوبات والإجراءات المشددة التي فرضتها حكومة اسرائيل على الأسرى في الأشهر الأخيرة.

وقال قراقع أن خلافا واضحا بين ضباط إدارة السجون والحكومة الاسرائيلية حول هذه الإجراءات حيث عبر ضباط مصلحة السجون عن عدم اقتناعهم بهذه الإجراءات التي حسب ما قالوا ستفجر الوضع في وجوههم.

وأشار قراقع أن ضباط مصلحة السجون ألغو إجازات رأس السنة العبرية وعيد العرش واستمروا على رأس عملهم في السجون تحسبا من تطور الأوضاع على ضوء إضراب الأسرى الاحتجاجي، وأن حالة من الاستياء عبر عنها عدد من ضباط السجون الذين اعتبروا أن التعليمات تأتي من وزير الخارجية الاسرائيلي المتطرف ليبرلمان.

وقال قراقع أن إجراءات عزل عدد من الأسرى قد بدأت من قبل مصلحة السجون بسبب مشاركتهم بالإضراب حيث تم عزل 5 معتقلين حتى الآن وعلى رأسهم أحمد أبو السعود حنني من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأفاد أن الاسرى عرضوا على إدارة السجون 9 مطالب أساسية خلال اللقاء الذي جرى معهم في سجن ريمون بانتظار رد إدارة السجون عليها يوم الاثنين المقبل، وأبرز المطالب هي:

1- إنهاء سياسة العزل الانفرادي.

2- إعادة التعليم الجامعي.

3- وقف العقوبات الجماعية بمنع الزيارات وفرض الغرامات المالية على الأسرى والحرمان من شراء الكنتين والمشتريات الغذائية.

4- وقف سياسة تقييد الأيدي والأرجل عند الزيارات ولقاء المحامين.

5- وقف سياسة الاقتحامات والتفتيشات الاستفزازية بحق الأسرى.

6- السماح بإدخال الكتب والصحف والملابس للمعتقلين.

7- تحسين العلاج الطبي للأسرى المرضى والمصابين.

8- وقف إجراءات تحديد الزيارات كل شهر مرة واحدة ولنصف ساعة.

9- إعادة بث القنوات الفضائية التي تم إيقافها.