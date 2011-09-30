رفح:الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي القانوني

فلسطين اليوم- رفح

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون، وضمن مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة، ورشة عمل بعنوان " أنواع المحاكم و اختصاصاتها "، وذلك أمس، في مقر جمعية التوعية و الإرشاد الزراعي في منطقة مصبح، إحدى المناطق النائية في محافظة رفح، وذلك.

ونظمت الورشة بحضور مجموعة كبيرة من المزارعين و العاملين في المجال الزراعي.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش المزمع عقدها في إطار مشروع العون القانوني و تمكين الفئات الهشة في قطاع غزة، بدعم وإشراف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وتمويل الحكومة اليابانية.

وركز عماد الفقعاوي منسق المشروع على موضوع الورشة الأساسي، والذي دار حول نقاط رئيسية تضمنت المحاكم الشرعية و النظامية، وأنواع و اختصاص كل منها، و كذلك محاكم الاستئناف واختصاصاتها، و المحكمة العليا ومكوناتها : محكمة النقض، ومحكمة العدل العليا، واختصاص كل منها أيضا.

كما تم التنويه إلى أن العيادة القانونية رقم (9) بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، على استعداد تام لتقديم الخدمات القانونية للفئات الهشة، من أجل تحقيق العدالة للجميع.

وعبر المشاركون عن تقديرهم للجمعية التي تواصل جهودها من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للجميع ، معتبرين أن فكرة إنشاء عيادة قانونية في منطقة مهمشة مثل محافظة رفح، يعد بمثابة خطوة نحو نشر الوعي القانوني بين كافة شرائح المجتمع.