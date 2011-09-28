غزة: الصليب الأحمر ومركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت يختتمان دورة الإعلام الإنساني

فلسطين اليوم-غزة

اختتمت دائرة الإعلام في اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر-مكتب غزة اليوم بالتعاون مع مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت-فرع غزة، دورة القانون الدولي الإنساني والإعلام الإنساني، والتي استهدفت بالأساس مجموعة من الصحفيين والصحفيات الذين تلقوا تدريبا إعلاميا سابقا في مركز تطوير الإعلام-فرع غزة. و تضمنت الدورة التي استمرت على مدار 3 أيام محاضرات حول التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وصلاحياتها وتفويضها ومجالات عملها والحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر ومقدمة في القانون الدولي الإنساني وآليات إنفاذه، وقانون حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربعة. وقد قامت أروى مهنا المسئولة الإعلامية بالصليب الأحمر بإلقاء محاضرة حول هذه العناوين السابقة، أما حنان لظن من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد قدمت محاضرة حول شارة الحماية وحيثياتها ونشاطات الهلال الأحمر بغزة، كما ألقى مصطفى أبو حسنين المسئول الإعلامي بالصليب الأحمر محاضرة بعنوان: الرعاية الصحية في خطر. أما اليوم الثالث، فقد تم تخصيصه بالكامل للتدريب على الإسعافات الأولية حيث حاضر فيه الأستاذ سالم أبو الخير المحاضر بمعهد الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر. وفي نهاية الدورة قام مدير الإعلام في اللجنة الدولية للصليب الأحمر-مكتب غزة عمر فيري، وأروى مهنا من الدائرة الإعلامية بالصليب الأحمر-مكتب غزة وعلي الأغا منسق مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت-فرع غزة بتوزيع الشهادات على الصحفيين والصحفيات.