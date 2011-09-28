وزارة الزراعة بغزة تعلن مواعيد قطف الزيتون لهذا العام

فلسطين اليوم _ غزة

أعلنت وزارة الزراعة بحكومة غزة عن مواعيد قطف الزيتون لهذا العام , حيث سيكون موعد قطف الزيتون من النوع الصري في العاشر من أكتوبر , ونوع الشملالي في العشرين أكتوبر , فيما سيكون قطف الزيتون من نوع K18 في الاول من نوفمبر .

وأكد المهندس فتحي أبو شمالة نائب مدير الإرشاد والتنمية الريفية بوزارة الزراعة بغزة في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم" أن التوقيت الذي وضعته الوزارة يكون فيه الزيت قد نضج , منوهاً إلى أن من يقطف الزيتون قبل هذا الموعد سوف يحصل على نسبة زيت متدنية , وحموضة عالية .

وعن كميات الزيتون المتوقعة لهذا العام قال أبو شمالة :" تم تقدير نسبة الزيتون لهذا العام 15 ألف طن كبداية " , مشيراً إلى أن الظروف الجوية قد تدخلت في تحسن كميات الزيتون لهذا العام , حيث أنه من المتعارف أن الظاهرة العامة للزيتون أن تكون الكميات جيدة عام بعد عام , إلا أن الظروف الجوية أحدثت تحسن لعامين متتالين .

وأوضح أبو شمالة أن السنوات القادمة ستشهد اكتفاء ذاتي من الزيتون , مشيراً إلى أن قطاع غزة يحتوي على 18 ألف دونم مزروع بأشجار زيتون مثمرة , وأن 13 ألف دونم مزروعة بأشجار غير مثمرة .

وأشار أبو شمالة إلى أن وزارة الزراعة بغزة قامت بعدة ندوات للمزارعين وأصدرت عدة نشرات تثقيفية لهم بالآلية الجيدة لقطف الزيتون .

وأكد أبو شمالة أن قطاع غزة لديه نسبة عجز 40.34% الأم الذي يستدعي استيراد كميات من الخارج .