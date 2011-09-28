100 ألف يهودي يطالبون أوباما باستخدام الفيتو ضد الدولة الفلسطينية

فلسطين اليوم _ وكالات

وقع مائة الف يهودي امريكي عريضة تدعو الرئيس الامريكي براك اوباما الى استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لاجهاض طلب السلطة الفلسطينية الحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة.

وجاء في العريضة انه منذ تاسيس دولة اسرائيل ترفض الدول العربية الاعتراف بحقها في الوجود كدولة يهودية وهو الموقف الذي تتشبث فيه السلطة الفلسطينية .

وقد سلمت هذه العريضة الى وزير الاعلام يولي ادلشتين في نيويورك خلال ندوة عقدت لمناقشة السبل الكفيلة بمحاربة اللاسامية .

وشارك في الندوة التي نظمتها الوكالة اليهودية مئات من الطلبة الجامعيين ورؤساء المنظمات اليهودية والصهيوينة الامريكية.