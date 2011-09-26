مجلس الأمن يبدأ اليوم مشاوراته حول طلب عضوية فلسطين

فلسطين اليوم-وكالات

يبدأ مجلس الامن الدولي اليوم الاثنين، سلسلة مشاورات اولى بشأن طلب انضمام دولة فلسطين الى الامم المتحدة، وسط حراك دبلوماسي فلسطيني كثيف سعيا لإقناع الدول بالتصويت الى جانب مسعى الفلسطينيين.

وقال المندوب اللبناني في الامم المتحدة نواف سلام، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن لشهر سبتمبر، في تصريحات للصحافيين انه نقل الطلب الفلسطيني الى الدول الأعضاء الـ14 الأخرى بعدما تسلمه من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وأضاف: "وزعت رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعوت اعضاء المجلس لعقد اجتماع مشاورات بشأن هذا الموضوع الاثنين" حيث من المتوقع بدء الجلسات ظهرا بتوقيت مدينة نيويورك الاميركية

وكان عباس قد قدم طلب العضوية الى الامين العام للامم المتحدة امس الاول والقى خطابا تاريخيا في مقر الامم المتحدة لاقى تأييدا من اغلب الدول والاعضاء، اكد فيه على ضرورة قيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 وحل القضايا الفلسطينية العادلة بالمفاوضات.

يذكر ان التصويت على هذا الموضوع لن يتم الا بعد عدة اسابيع .

وسبق للولايات المتحدة ان اوضحت انها ستستخدم الفيتو بحجة ان التفاوض المباشر بين الفلسطينيين واسرائيل الطريق الافضل لقيام دولة فلسطينية .