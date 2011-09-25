داخلية غزة تعلن عن اجراءات لتنظيم دخول الأجانب الى القطاع

فلسطين اليوم – غزة

أعلن وكيل وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة مساء اليوم الأحد أن وزارته بصدد البدء بتنظيم دخول الأجانب إلي قطاع غزة بعدما انجزت الآليات والإجراءات اللازمة لذلك.

وقال كامل أبو ماضي في تصريحات صحفية 'أن وزارته انجزت آليات لدخول فئات الأجانب الي غزة من معبري رفح الحدودي وبيت حانون (ايرز) وذلك من اجل التسهيل عليهم لدخول القطاع'.

وأشار إلي 'ان أي شخص يرغب في استقدام أجنبي إلي غزة عليه تبليغ الوزارة قبل فترة معينة ليتسنى للوزارة عمل الإجراءات اللازمة'.

وبين 'ان أي أجنبي يرغب في المكوث بقطاع غزة لمدة أكثر من أسبوع يجب عليه التسجيل لدى دائرة شؤون الاقامات والأجانب التابع للداخلية'.

وأضاف ان هذه الإجراءات تأتي في مصلحة أمن الأجانب والمحافظة على حياتهم بالقطاع.