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فقدان عاملين وإصابة آخر جراء ضخ الجانب المصري مياه عادمة في نفق برفح

  • 18:24 - 25 سبتمبر 2011
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فقدان عاملين وإصابة آخر بنفق داهمته المياه العادمة من الجانب المصري

فلسطين اليوم _ غزة

ذكرت مصادر فلسطينية ان طواقم الدفاع المدني تبحث عن عاملين  فقدوا داخل نفق في حي السلام برفح جنوب قطاع غزة مساء الأحد إثر تسرب كميات كبيرة من المياه العادمة للنفق.

 

 وقال المصادر " إن المياه العادمة قدمت من الجانب المصري للحدود وأغرقت النفق وبداخله العمال الثلاثة, مشيرةً إلى أن الحادث أدى لاصابة عامل وفقدان اخرين.

 

 وقتل عاملان وجرح ستة آخرون بانفجار اسطوانة غاز في نفق برفح مساء أمس السبت. وقتل 17 مواطنًا منذ بداية العام و197 من عام 2006 في حوادث الأنفاق التي تربط قطاع غزة بمصر وتستعمل لجلب البضائع للقطاع المحاصر.

 

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