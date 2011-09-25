غوارديولا: مباراة أتليتكو كانت درسا





مدريد - أشاد المدرب جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني لكرة القدم بأداء وتركيز لاعبيه في المباراة التي انتهت بفوز الفريق 5- صفر على أتلتيكو مدريد السبت في المرحلة السادسة من الدوري الأسباني.

وقال غوارديولا: "كنا رائعين في كل شيء. كل لاعب كان على قدر التحدي. أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا".

وأوضح أن برشلونة كان "أفضل" من منافسه. ورغم ذلك، قال غوارديولا: "لسنا فريقا لا يقهر... أي فريق يمكنه التغلب علينا، ولكن إذا أدينا بالشكل الصحيح سيقضي المشجعون وقتا جيدا في المدرجات وهو أهم شيء".

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد للغاية، وكانت المباراة درسا في التركيز. يتعين علينا الاحتفاظ بهذا المستوى. إنه التحدي الذي نواجهه هذا العام".

واختص غوارديولا بالإشادة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل ثلاثة من الأهداف الخمسة للفريق في هذه المباراة.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الانترنت: "ميسي كان حاسما مرة أخرى، ويمكننا أن نهنئه فقط. إنه لاعب لا يمكن تفسير قدراته، وعليك أن تشاهده فقط. أصبح على بعد هدفين من معادلة رقم كوبالا"، في إشارة المجري لاديسلاو كوبالا نجم برشلونة في الخمسينيات من القرن الماضي.

ميسي بعد الهاتريك: أشكر زملائي وأمتعنا الجماهير

برشلونة - (وكالة الأنباء الإسبانية):

وجه نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الشكر لزملائه بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق السبت أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بخماسية نظيفة ، سجل منها ميسي هاتريك ليتصدر قائمة هدافي الدوري المحلي.

وقال ميسي في تصريحات نشرتها الأحد صحيفة (سبورت) الكتالونية: "أوجه الشكر لزملائي على مساعدتي لإحراز ثلاثة أهداف أمام خصم مثل أتلتيكو ، اللقاء كان صعبا لكننا تغلبنا عليهم".

وأضاف: "لديهم فريق كبير ، لكننا استطعنا هز شباكهم سريعا وسيطرنا على اللقاء".

وأشار أفضل لاعب في العالم: "كنا نلعب بهدوء وأمتعنا الجماهير ، نحن جميعا متحدون ونرغب في الاستمرار على نفس الأداء ، فمشوار الليجا مازال طويلا".

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني مؤقتا في الليجا برصيد 11 نقطة ، بفارق نقطة عن ريال بيتيس المتصدر والذي سيلعب الاثنين في نفس الجولة السادسة أمام مضيفه خيتافي ، كما يستطيع مالاجا (9 نقاط) الصعود للصدارة حال فوزه الأحد على ريال ساراجوسا.

ميسي: أرغب في صناعة التاريخ هنا

أكد نجم برشلونة ليونيل ميسي أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ في فريقه الكتلاني مشيرًا إلى أن هدفه هو الفوز بالألقاب على المستوى الجماعي وإسعاد الجماهير.

وأضاف لقناة نادي برشلونة "أن أكون أفضل هداف في برشلونة هو أمر يملؤني بالحماسة. لقد مرت سنوات عديدة وهذا الشعور لم يتغير. أنا أرغب في صناعة التاريخ هنا".

وتابع قائلاً "يجب أن نسير خطوة خطوة من دون التفكير في التحديات. أعتقد أن الأهم في هذا الفريق هو الاستمرار في الانتصارات والفوز بالألقاب من أجلنا نحن ومن أجل الجمهور".

وعن لقاء أتلتيكو مدريد حيث سجل لابولجا هاتريك واحتفظ بكرة المباراة قال "سأبحث لها عن مكان جيد في البيت إلى جانب باقي الكرات التي أملك. لقد شعرنا براحة كبيرة على أرضية الميدان بطريقة اللعب الجديدة. هناك بعض الأمور التي لا نتقنها حتى الآن تمامًا كما في الطريقة الأخرى وهذا أمر عادي. نحتاج إلى الوقت والممارسة فنحن لم نتعود عليها بعد. شخصيًا أنا سعيد فنحن في الهجوم نمتلك مساحات أكبر ونستطيع التعاون أكثر مع لاعبي الوسط واستقبال كرات أكثر أيضًا".