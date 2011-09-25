في الخليل..للإيقاع بمواطن وضعوا المخدرات داخل مركبته وأبلغوا الشرطة

فلسطين اليوم-الخليل

ألقت الشرطة الخليل اليوم الأحد القبض على شخصين لقيامهم بدس كمية من المخدرات داخل مركبة لأحد المواطنين وإبلاغ الشرطة عنه للايقاع به في بلدة يطا جنوب الخليل .

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه " بأنه وقبل عدة أيام قامت شرطة مكافحة المخدرات بإلقاء القبض على شخص في بلدة يطا بعد العثور داخل مركبته على كمية من مادة الماريجوانا المخدرة , و أحضر حينها إلى مديرية الشرطة وتم توقيفه بتهمة حيازة المخدرات , ولكن التحقيقات التي قامت بها الشرطة للتعرف على مصدر هذه المخدرات تبين بأن هنالك من قام بدس هذه المخدرات له وإبلاغ الشرطة عنه بهدف الايقاع بصاحب المركبة و تلفيق جريمة له.

وأضاف البيان بأن الشرطة استطاعت التعرف على من قام بدس المخدرات داخل المركبة , و تم القبض عليه والذي اعترف بدوره بأنه قام بوضع المخدرات بتحريض وتهديد من أشخاص آخرين و إبلاغ الشرطة عنه .

بدوره أكد العقيد رمضان عوض مدير شرطة الخليل أن الشرطة دائما تسعى للوصول إلى الحقائق من أجل تقديم الجناة للعدالة مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكيات تعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية ويجب على الجميع محاربتها وعدم اللجوء إليها مؤكدا على استمرار التحريات لتقديم كافة الجناة و المتورطين الى العداله .