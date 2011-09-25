محتال من خانيونس ينصب على أشخاص بهدف علاج أبناءهم

فلسطين اليوم-غزة

كشفت المباحث العامة في غضون أسبوع العديد من القضايا كان من أبرزها اكتشاف قضية قتل المواطن عطا مراد في أقل من 24 ساعة ، وألقت القبض على سارقي صراف وسرقة أمواله وألقاء القبض على هارب من العدالة ولم تقف جهود رجالها عند هذا الحد فأينما كانت الجريمة وجدتهم يضربون بيد من حديد على مرتكبيها .

وقالت المباحث ان هناك قضية نصب واحتيال أخرى وتلاعب في حياة الناس فقد تقدم المواطن (ف- ف ) بشكوى مفادها أنه ذهب لعلاج ابنته في إحدى المستشفيات فقال له طبيب أنه هناك شخص سيتكفل بعلاج ابنته وهو يعمل في وزارة الصحة فوافق على الفور ، واتصل به (و-س) وطلب منه مبلغ 1000 دولار ، وبعد ذلك اختفى هذا الشخص وبدأ يعده من خلال الجوال أن يجده في مكان معين ولا يحضر .

وعلى هذه المعلومات قامت مباحث خان يونس بالبحث والتحري وجمع المعلومات واستدراج المدعو (و-س) وإلقاء القبض عليه ، و تبين من خلال الاستجواب معه أنه يدعى (م-ج) وأنه قام بانتحال شخصية وهمية ، وقام بالاحتيال على آخرين منهم المواطن(ف-ف) بمبلغ 1000دولار والمواطن/(ح-ك) بمبلغ 500دولار والمواطنة (س-ش) بمبلغ 700دولار و تم إحضار كل من المواطن/(ح-ك) والمواطنة(س-ش) إلى مكتب المباحث بخان يونس وأثناء الحديث معهما تبين أن المدعو/(م-ج) قام بالنصب والاحتيال وانتحال للشخصية عليهم وتم إحالة القضية إلى مفتش التحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول .