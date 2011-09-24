الزمالك جاهز لمواجهة الجونة في كأس مصر









القاهرة/ يلتقي الزمالك مع الجونة وحرس الحدود حامل اللقب في الموسمين الأخيرين مع النصر، في الدور ربع النهائي (دور الثمانية) من بطولة كأس مصر لكرة القدم، التي يغيب عنها الأهلي بطل الدوري لخروجه من الدور السابق.

واستعد حسن شحاتة المدير الفني للزمالك لمباراة الجونة التي ستقام الأحد على استاد القاهرة برباعية في مرمي الأميرية، وذلك بعد إقصائه وادي دجلة من دور الستة عشر بالفوز عليه (4-1)، اطمأن فيها الجهاز الفني على بعض العناصر الأساسية المطروحة لتشكيلة لقاء الجونة.

وركز شحاته في التدريبات الأخيرة على ركلات الترجيح تحسباً لأمر واقع قد يفرضه التعادل بين الطرفين.

وشهدت التدريبات حالة من المرح والدعابة بين اللاعبين والجهاز الفني الأمر الذي تعمده حسن شحاتة لكسر حالة الشحن المعنوي الذي سيطر على الفريق بعد خروج الأهلي العريق من المسابقة علي يد إنبي وارتفاع فرص الزمالك حامل اللقب 20 مرة للفوز باللقب الغائب منذ نسخة 2008.

ويعتمد شحاتة في تشكيلته الأساسية على المزج بين عناصر الخبرة والشباب متمثلة في الوافد الجديد وأحد أبرز صفقات الموسم الجديدة المخضرم أحمد حسن قائد منتخب مصر ونجم وسط الملعب القادم من الأهلي، بالإضافة إلى الشباب أحمد الميرغني وعمر جابر، لكن تمارين الجمعة شهدت غياب المهاجم أحمد حسام "ميدو" لخضوعه لتدريب منفرد ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد تعرضه لكدمة خلال لقاء فريق الدرجة الثانية الأميرية الودي يوم الخميس.

وفي الهجوم، ربما يشهد لقاء الأحد عودة أحمد جعفر إلى التشكيل الأساسي وبدء اللقاء بجانب عمرو زكي على رغم ابتعاده الدائم عن مستواه، لكن إصرار شحاتة على منح زكي الفرصة ينبع من ثقة المدير الفني في قدرات اللاعب الذي شارك معه طوال ستة أعوام في صفوف منتخب مصر.

من جهته، صرح أحمد الصحيفي المشرف العام على فريق الجونة أن لقاء بترول أسيوط السابق، والذي فاز فيه الجونة (7-6) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3) خاضه الفريق وسط مجموعة كبيرة من الغيابات للإيقاف أو الإصابة أبرزها احمد عمران وأحمد فرج وشريف أشرف مهاجمي الفريق ومحمد عبد المنصف الحارس الأساسي، ومن المؤكد عودتهم للقاء الزمالك، واعتبر أن اللاعبين مصرون على تقديم لقاء قوي بدافع الفوز والتقدم نحو نهائي البطولة.

ويلتقي في الإسكندرية حرس الحدود حامل اللقب مع ضيفه النصر فريق الدرجة الأولى، والذي أقصى الاتحاد السكندري بركلات الترجيح، والمقاولون العرب مع الإسماعيلي الأحد، أما إنبي الذي اخرج الأهلي من الدور السابق بالفوز عليه بهدف نظيف فيلعب في ضيافة اتحاد الشرطة على استاد جهاز الرياضة يوم الاثنين.



