أردوغان: "إسرائيل" خالفت89 قراراً لمجلس الأمن

فلسطين اليوم – وكالات

بعد الخطاب الذي وجهه أحمدي نجاد رئيس إيران اليوم من منصة الجمعية العامة في الأمم المتحدة والذي اعتبرته جريدة "يديعوت أحرونوت" خطابا معادياً للسامية نشر الموقع الخاص بالصحيفة تفاصيل الخطاب الخاص بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي صعد للمنصة بعد رئيس إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التركي قد هاجم في خطابه السياسة الغربية الموالية لإسرائيل قائلا "كفاكم صمتا على جرائم إسرائيل"، مشيرا إلى قرارات مجلس الأمن التي قد خالفتها "إسرائيل" والتي بلغ عددها 89 قرارا منتهكة من قبل الهيمنة الإسرائيلية المدعومة بالصمت الأمريكي والغربي.

ونقلت الصحيفة طلب أردوغان الذي وجهه للأمم المتحدة، قائلا :"أخبروا إسرائيل أن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ليس مخالفا للقانون"

وصرح أردوغان خلال كلمته أنه لن يتنازل عن الاعتذار للأسطول التركي الذي اعتدت عليه إسرائيل.