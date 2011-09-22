اولمرت يطالب نتانياهو بتقديم مبادرة للتسوية تتضمن عدم شن أي حرب مستقبلية على غزة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أتهم رئيس الحكومة الصهيونية السابق "إيهود أولمرت" اليوم الخميس، رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعدم المسؤولية في اتخاذ القرارات السياسية، والتي بحسب رأيه لن تؤدي إلى إنجاز أي أتفاق للتسوية في المستقبل.

وأضاف "أولمرت" خلال مقال صحفي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم، قائلاً:"إن نتنياهو وأبو مازن يتصرفون بشكل غير حكيم، الأمر الذي سيؤدي مستقبلاً إلى فوضى وعنف في المنطقة، بالإضافة إلى انعدام لفرص تحقيق السلام".

وتابع قائلاً:" القيادة لا تقاس في قدرة الشخص على الصمود سياسياً، وإنما في قدرته على اتخاذ قرارات صعبة".

ورأى أولمرت أن من الضروري أن تقدم "إسرائيل" مبادرة للتسوية خلال الأيام القريبة القادمة، وأن تتضمن هذه المبادرة رفض "إسرائيل" لشن أي حرب مستقبلية على قطاع غزة، وأضاف:"فرص "إسرائيل" في السلام قليلة، ولن تجد "إسرائيل" نفسها دائما تجلس أمام قادة فلسطينيين مثل أبو مازن وسلام فياض، ولذلك فقد حان الوقت لمبادرة إسرائيلية وإلا لن يكون هناك وقت أفضل لتقديم المبادرات".

وأعتبر "أولمرت" ومن خلال تجربته السابقة برئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن مبادرة "إسرائيل" يجب أن تكون كتلك المبادرة التي قدمتها في شهر سبتمبر 2008م، والتي تضمن حل للدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967م مع تبادل للأراضي، وتقسيم لمدينة القدس على أن تكون الأحياء اليهود عاصمة "إسرائيل"، والأحياء العربية تكون عاصمة للدولة الفلسطينية، وأما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة فتدار من قبل جهات خارجية مثل الأردن والسعودية.

وتطرق "أولمرت" في نهاية المقال للحديث عن الأزمة التركية الإسرائيلية قائلاً:"إن إسرائيل ملزمة بالقيام بجهد كبير لإزالة التوتر وبشكل مبكر مع تركيا".