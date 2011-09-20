منتدى الأخصائي الاجتماعي يفتتح دورة لتأهيل الأخصائيين

فلسطين اليوم - غزة

يفتتح منتدى الأخصائي الاجتماعي والنفسي التابع للاتحاد الإسلامي بالشمال دورة تدريبية" بعنوان تأهيل الأخصائي الاجتماعي "بالتعاون مع شركة القدس لتنمية البشرية

ويشرف علي الدورة الأستاذ محمد الحواجري المدير العام لمنتدى الأخصائي الاجتماعي والنفسي.

وهذا وقد تشمل الدورة على تعريف الأخصائي الاجتماعي و الأسس والخطوات الأساسية لعمل الأخصائي الاجتماعي ..كما وتشمل صفات الأخصائي الاجتماعي الناجح في عمله هي صفات كثيرة يجب أن يمتاز بها الباحث الاجتماعي وهي عبارة عن ضوابط قبل ان تكون ميزات او سمات

و سيتم التعرف أيضا على أساليب وطرق البحث الاجتماعي ..وتعتمد على الجانب الميداني في كافه ما يقدمه من أنواع البحوث وكل بحسب موضوع البحث والزمان والمكان الذي لأجله البحث يأخذ وقته الهدف من هذه الدورة تنمية المهارات القيادية والإدارية لدي الأخصائيين ويذكر هنا إلي ان هذه الدورات تائي ضمن سلسلة من الأنشطة الفعاليات والحملات التي بنظمها المنتدى , لتطوير أداء الأخصائيين الاجتماعين والنفسيين من الناحية المهنية و الأكاديمية وتوعيتهم بأمور عملهم والإلمام بالمادة العلمية بشكل عملي واكتساب الخبرات والمهارات القيادية وبالإضافة إلي إنها تهدف إلى رفع كفاءة المتدربين