الصحف البريطانية: "الفلسطينيون يتحدون باراك اوباما ويطالبون بدولتهم"

فلسطين اليوم-قسم المتابعة

ركزت الصحف البريطانية اليوم على كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس الجمعة والتي أكد فيها ان ذاهب الى الامم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطينية

وكان العنوان البرز في الديلي تلغراف هو "الفلسطينيون يتحدون باراك اوباما ويطالبون بدولتهم".

اما الاندبندنت فتقول ان الفلسطينيين يسيرون عكس الامريكيين والاسرائيليين بعدما فشل توني بلير في اقناعهم باتباع طريق اخر ـ غير التوجه الى الامم المتحدة.

يقول تقرير الاندبندنت ان خطاب عباس الجمعة قبل سفره الى نيويورك جاء بعد اشهر من التفكير والضغوط الهائلة التي تعرض لها الفلسطينيون، ورغم تعهد الولايات المتحدة بافشال المحاولة الفلسطينية في الامم المتحدة.

هدفت الضغوط الامريكية وجهود بلير-حسب الصحيفة- الى اقناع الفلسطينيين بالتفاوض مع الإسرائيليين حول قضايا الدولة بدلا من طلب ذلك من الامم المتحدة.

الا ان الفلسطينيين يرون ان 20 عاما من المفاوضات لم تقربهم قيد انملة من دولتهم المستقلة.

وتنشر الديلي التلغراف تقريرا عن تعزيز اسرائيل لقواتها خشية مظاهرات فلسطينية تزامنا مع خطوة الامم المتحدة.

وتنقل التلغراف عن وسائل اعلام اسرائيلية انه تم استدعاء ثلاث كتائب احتياط وتعزيز الوحدات العاملة بالفعل في الاراضي المحتلة.

اضافة الى كتيبة احتياط رابعة تنشر في الضفة الغربية لاحتمال ان تحل وحدة عاملة قد يتطلب الامر نشرها على الحدود مع مصر.