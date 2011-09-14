الأهلي يضم السعيد والزمالك يستنكر









القاهرة/ أتم النادي الأهلي المصري الأربعاء إجراءات التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب النادي الاسماعيلي، للعب في صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم القادم مقابل ثمانية ملايين جنيه مع إعارة الجزائري أمير سعيود لمدة موسم واحد.

وأكد مصدر مسئول في النادي الأهلي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الصفقة تكللت بالنجاح بعد سلسلة من المفاوضات التي تمت بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وتعد هذه الصفقة هي الصفقة السادسة التي يبرمها النادي الأهلي هذا الموسم بعد التعاقد مع البرازيلي جونيور ووليد سليمان ومحمد نجيب وأحمد شديد قناوي والسيد حمدي.

إعارة طلعت للاتحاد السكندري

وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على إعارة محمد طلعت لمدة موسم إلى الاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه على الاستغناء عن خدماته.

ورفض مجلس الإدارة فكرة البيع النهائي لمحمد طلعت وتم الاتفاق على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة فقط.

وأضاف المصدر أنه لن يتم إعارة طلعت لنادي الاتحاد إلا بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين آخرين.

يذكر أن طلعت انقطع عن تدريبات الأهلي المصري صباح الأربعاء دون أي أعذار وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريح للموقع الرسمي للنادي أن طلعت لم يحصل على إذن بالغياب عن التدريبات.

وأوضح أنه سوف تجرى اتصالات باللاعب لمعرفة سبب غيابه، وإذا لم يكن هناك عذر مقبول سوف يتم تطبيق اللائحة التي تطبق في مثل هذه الأمور.

الزمالك في بيان رسمي: الاسماعيلي تلاعب بنا وبجماهيره في صفقة السعيد

قال نادي الزمالك في بيان رسمي صدر عنه عصر الأربعاء ان الاسماعيلي حاول التلاعب بالزمالك وبجماهيره من أجل تسهيل انتقال عبدالله السعيد للأهلي.

وجاء في بيان الزمالك الذي نشر على الموقع الرسمي للنادي ما يلي:

فوجئ مجلس إدارة الزمالك صباح اليوم "الأربعاء" بقرار غريب من قبل مجلس إدارة الإسماعيلي ببيع لاعبه عبدالله السعيد إلى النادي الأهلي، وذلك بعد الاتفاق والموافقة الرسمية من قبل مجلس إدارة الإسماعيلي على بيع اللاعب إلى الزمالك في جلسته التي انعقدت مساء أمس " الثلاثاء" بمدينة الإسماعيلية والذي أخطرنا به بفاكس رسمي ورد إلينا من مدير عام النادي الإسماعيلي عبدالرحمن أنوس.

ولأن مجلس إدارة الزمالك يسلك دائما الطرق الشرعية ويرفض المشاركة في أسلوب المراوغة وتضليل الرأي العام سواء بالنسبة لجماهيره أو لجماهير الإسماعيلى الوفية فقد طلبنا من مجلس إدارة الإسماعيلى الاستغناء الخاص باللاعب وإبرام عقد اتفاق على انتقال اللاعب موقع من جميع الأطراف.

وفوجئنا بعدم إرسال الاستغناء أو العقود حتى ساعة متأخرة من الليل، ليكشف بيعه في الصباح للأهلي كل الخيوط التي نسجتها الأيادي الخفية التي عبثت في الظلام من أجل توجبه الصفقة إلى جهة محددة من قبل.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى يخشى أن ينكشف أمره أمام جماهيره وعشاقه ومحبيه فحاول استخدام أسلوب انتقال شريف عبدالفضيل إلى الأهلي .. إلا أن مجلس إدارة الزمالك فطن إلى هذا الأسلوب ورفض أن ينتهج نفس المسار السابق.

وتم تحديد طلبات قانونية ورسمية محددة لاستكمال إبرام الصفقة والتعاقد بصورة قانونية .. وهو الأمر الذي جعل مجلس إدارة الإسماعيلى يتراجع عن التزامه لينكشف المستور سريعا ويتأكد الجميع أن النية كانت مبيته لانتقاله إلى الأهلي.

الأهلي يواجه إنبي الأربعاء المقبل في الكأس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 أيلول/سبتمبر موعداً لمباراة الأهلي مع إنبي في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.

وقال الاتحاد المصري بموقعه على الإنترنت إن المباراة ستقام على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق مباريات دور الستة عشر للكأس يوم الثلاثاء المقبل بإقامة أربع مباريات حيث يستضيف اتحاد الشرطة فريق بتروجيت ويحل بني سويف ضيفاً على الاسماعيلي كما يلتقي سموحة مع حرس الحدود ووادي دجلة مع الزمالك.

وتستكمل المباريات يوم الأربعاء حيث يلتقي بترول أسيوط مع الجونة والمقاولون العرب مع طلائع الجيش والاتحاد مع النصر وإنبي مع الأهلي.

وتحدد يومي 25 و26 سبتمبر موعداً لمباريات دور الثمانية بينما يقام الدور قبل النهائي للمسابقة في الثاني والثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل وتقام المباراة النهائية يوم 21 أكتوبر.