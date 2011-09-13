قطر والامارات والكويت حذروا السلطة من التوجه لمجلس الأمن

فلسطين اليوم: غزة

أكد مصدر مطلع في الجامعة العربية أن هناك تفاوت في آراء العرب حول توجه السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. مشيراً إلى أن بعض دول الخليج ترفض التوجه لمجلس الأمن وعلى رأسها قطر والإمارات والكويت وحذروا الفلسطينيين خلال اجتماع الجامعة العربية الاخير من الفيتو الأمريكي والعقوبات التي سيفرضها الكونجرس الأمريكي على السلطة الفلسطينية.

في حين تؤيد مصر وسوريا والسعودية وعمان وباقى الدول العربية المطلب الفلسطينى بالتوجه لمجلس الأمن، للحصول على اعتراف بدولتهم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس.