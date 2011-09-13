تجنبت مواجهة خطيرة... البحرية الإسرائيلية تدخل المياه الإقليمية لدولة مجاورة بالخطأ

فلسطين اليوم-وكالات

كشفت صحيفة صهيونية, أن سفينة من سلاح البحرية الإسرائيلية توغلت عن طريق الخطأ مسافة بضع مئات الأمتار في المياه الإقليمية لإحدى الدول المجاورة وتجنبت مواجهة خطيرة في آخر لحظة.

وأضافت يديعوت احرنوت العبرية اليوم الثلاثاء, أن البحرية الإسرائيلية اعتبرت الحادث خطيرا عندما دخلت السفينة الحربية من نوع "دبور" وعلى متنها 12 جنديا إسرائيليا إلى المياه الإقليمية لتلك الدولة "المجاورة"، وقد دفع قائد السفينة الحربية ثمنا لهذا الخطأ بمحاكمته وسجنه أسبوعا، مع استمرار التحقيق من قبل قيادة سلاح البحرية الإسرائيلي لمعرفة أسباب وقوع هذا "الخطأ".

وقال احد الضباط الذي كان على متن السفينة ليديعوت أحرونوت، كنت على سطح السفينة، ورأيت في الأفق مدينة فأيقنت حينها أننا دخلنا المياه الإقليمية لهذه الدولة وعلى الفور أبلغت القبطان بالاستدارة 180 درجة قبل أن يكتشفنا خفر سواحل هذه الدولة ويشتبك معنا.

وأضاف الضابط أن معجزة حصلت بأنهم لم يكتشفونا وإلا لكانت العواقب وخيمة وما كان علينا الدخول للمياه الإقليمية للدول المجاورة بسبب حساسية المواقف.