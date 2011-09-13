قوات الاحتلال تفتح نيران أسلحتها تجاه منازل المواطنين شرق خانيونس

قوات الاحتلال المتمركزة شرق خانيونس تفتح نيران أسلحتها تجاه منازل المواطنين

فلسطين اليوم- خانيونس

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء، إطلاق الأعيرة النارية تجاه منازل المواطنين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقد أفاد شهود عيان، أن جنود الاحتلال واصلوا إطلاق النيران تجاه منازلهم من النقاط "الإسرائيلية" المتمركزة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين خاصة النساء والأطفال منهم.