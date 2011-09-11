التشيلي سانشيز يغيب عن صفوف برشلونة شهرين للإصابة









وكالة الأنباء الأسبانية



أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد أن لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين، بعد أن تأكدت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ اليمنى.

وأصيب أليكسيس في الدقيقة 31 من المباراة التي تعادل فيها أمس النادي الكتالوني مع مضيفه ريال سوسييداد بهدفين في الدوري الإسباني، بعد لعبة مشتركة مع دانييل استرادا ظهير أصحاب الأرض، ليغادر الملعب تاركا مكانه لزميله ديفيد فيا.

وإذا ما نفذ برنامج تعافي اللاعب بمواعيده المقررة، من المرجح أن يغيب حتى منتصف نوفمبر/تشرين ثان المقبل، وهو ما يعني غيابه عن تسع مباريات في الليجا فضلا عن مباريات فريقه الثلاثة في ذهاب مرحلة المجموعات لدوري الأبطال أمام ميلان الإيطالي وباتي بوريسوف البيلاروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

جوارديولا ومورينيو يرفضان فكرة الصراع الثنائي في دوري اسبانيا

مدريد/ رويترز/ اتفق المدربان الغريمان بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو على رأي على غير المعتاد امس السبت بعد ان رفضا الاحاديث التي تتردد عن وجود صراع ثنائي فقط على لقب دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم عقب مباراتين صعبتين لبرشلونة وريال مدريد في المسابقة.

واضاع برشلونة حامل اللقب تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 امام مضيفه ريال سوسيداد بينما استفاد ريال مدريد من هذا التعادل بالفوز على ارضه 4-2 على خيتافي وهو الفوز الذي لم يكن مريحا على الرغم مما قد تظهره نتيجة المباراة.

وقال جوارديولا مدرب برشلونة للصحفيين في سان سيباستيان "انهم يتحدثون عن دوري يتنافس عليه فريقان وهذا يدل على قلة احترام للاخرين الذين يؤدون بشكل افضل ويؤكدون على رغبتهم في الفوز علينا".

واضاف "انه درس جيد للمستقبل..لقد جاءت اهداف سوسيداد عندما كنا نقدم افضل مستوياتنا الا ان هذا يظهر انه وفي كرة القدم يجب ان تكون متيقظا تماما".

ووضع تشابي وسيسك فابريجاس برشلونة في المقدمة بينما بدأ ليونيل ميسي وديفيد بيا واندريس انيستا المباراة من على مقاعد البدلاء الا ان اداء الفريق ازداد سوءا وتلقت شباكه هدفين بشكل متعاقب مع بداية الشوط الثاني.

وثار جدل محتدم بشأن تنامي التفاوت المالي بين الناديين الكبيرين وبقية اندية الدوري الاسباني بعد ان شهدت مباريات الجولة الاولى من المسابقة فوز برشلونة وريال 5-صفر و6-صفر على الترتيب.

وحطم اغنى ناديين في العالم على صعيد الايرادات ارقاما قياسية في الموسمين الماضيين بينما كانا يتنافسان على اللقب حيث انهيا الموسم بفارق يزيد على 20 نقطة عن بلنسية صاحب المركز الثالث في كل موسم من الموسمين الماضيين.

واتفق مورينيو الذي خاض مناوشات كبيرة مع زميله السابق في برشلونة مع جوارديولا في هذا الامر.

وعانى ريال مدريد امام خيتافي عقب هدفين سجلهما ميكو مهاجم خيتافي واثارا القلق في جنبات استاد برنابيو وقال مورينيو مدرب ريال مدريد ان الجدل الذي ثار في الايام القليلة الماضية قد ادى لحالة من الشعور بثقة زائدة داخل تشكيلته.

وقال المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحفي "ربما حصل اللاعبون على الكثير من المعلومات والاخبار بشأن مدى سهولة منافسات الدوري وهو ما ادى في النهاية الى تعقيد الامور. لا اتفق بشأن ان كافة الفرق الاخرى يفترض ان تكون سيئة".

واضاف "جميعها فرق احترافية سواء على صعيد المدربين واللاعبين. كافة المباريات صعبة بالنسبة لي".

وتابع "على مدار الموسم ستتمكن من تحقيق الفوز 5-صفر و6-صفر في بعض المناسبات الا انك ستواجه مباريات صعبة. سنفقد نقاطا بكل تأكيد".