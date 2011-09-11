هنية يستعد لزيارة أردوغان التي نفاها وزير الخارجية التركي

فلسطين اليوم: غزة

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية, الأحد ان قطاع غزة يستعد لزيارة 'تاريخية' لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان حتى وان لم تتأكد مثل هذه الزيارة.

وقال هنية في حديث لوكالة أنباء الأناضول التركية 'نواصل تحضيراتنا كما لو أن رئيس الوزراء أردوغان سيأتي إلى غزة، وقد شكلنا لجنة خاصة للتحضير لمثل هذه الزيارة'.

ويبدأ اردوغان الاثنين جولة لأربعة أيام تشمل مصر وتونس وليبيا من اجل إعادة إطلاق التعاون مع هذه الدول التي تشهد انتفاضات شعبية, وعبر شخصيا عن رغبته في التوجه إلى غزة على هامش زيارته إلى مصر، لكن مصدرا تركيا أوضح أن مثل هذه الزيارة لم تتقرر لعدم إغضاب الحكومة المصرية الجديدة التي تسمح بالعبور إلى القطاع الفلسطيني.

وقال هنية الذي تحدث كما لو أن هذه الزيارة ستتم 'أن 'زيارة كهذه ستكون تاريخية. وستسمح للفلسطينيين بإظهار تعاطفهم مع تركيا وتبرز الدور الجديد لتركيا في المنطقة وخصوصا في غزة".

وأضاف هنية أنه في حال زار أردوغان غزة فذلك سيشكل "خطوة لكسر الحصار الغاشم" الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع.

وقد فرضت تركيا عقوبات أعلنتها مطلع ايلول/سبتمبر على إسرائيل – تمثلت في طرد السفير الإسرائيلي وتجميد التعاون العسكري- بسبب رفضها تقديم اعتذار على هجومها على سفينة تركية كانت متوجهة إلى غزة مما أدى إلى مقتل تسعة أتراك من ركابها في ايار/مايو 2010.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لن يزور قطاع غزة أثناء زيارته إلى مصر، لكنه حذر من أن "إسرائيل" تواجه "عزلة متنامية" في المنطقة.

وأضاف داوود أوغلو اليوم، الأحد، أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي من المقرر أن يزور مصر الاثنين، سيسافر أيضا إلى تونس وليبيا، لكنه سوف يحد من خط سيره في تلك الوجهات.