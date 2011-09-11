اللجنة الرياضية للجهاد بخزاعة تختتم دوري الشهيد علاء أبو ريده لكرة القدم

فلسطين اليوم- خانيونس

اختتمت اللجنة الرياضية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة دوري الشهيد علاء أبو ريدة لكرة القدم في البلدة.

وقال ممثل اللجنة الرياضية إقليم شرق خان يونس أبو جهاد عصفور أن هذه البطولة شارك فيها ثمانية فرق رياضية ضمت كافة مساجد بلدة خزاعة , مشيراً إلى أن هذه البطولة حملت اسم الشهيد علاء أبو ريده تخليداً لدمائه التي سالت على أرض البلدة وتأكيداً من حركه الجهاد بأنها ستواصل طريق الجهاد والمقاومة الذي سلكه كافة الشهداء حتى تحرير تراب فلسطين كاملاً.

وحصل مسجد صلاح الدين على المركز الأول وفرق الشهيد علاء أبوريده على المركز الثاني بحضور لجنة منطقة خزاعة وممثلي الجنة الرياضية محمد نعيم قديح وأبو جهاد عصفور ,مروان أبو طير وممثل عن مسئول إقليم شرق خان يونس تيسير سليسل بحضور والد الشهيد علاء أبوريده .

وفي ختام الدوري تم توزيع الهدايا والجوائز على الفرق الفائزة والتي أهدت فوزها لروح الشهيد علاء أبوريده.