تعزيزات أمنية حول مقر السفارة الإسرائيلية في عمان

فلسطين اليوم- وكالات

شهد محيط السفارة الإسرائيلية في حي "الرابية" بالعاصمة "عمّان"، تعزيزات أمنية مكثفة، تحسباً لمحاولات تقليد ما حدث لسفارة "إسرائيل" في القاهرة مساء "الجمعة".

وقال شهود عيان وسكان في المنطقة المحيطة بمقر السفارة في حي "الرابية"، إن أحد الشوارع المؤدية للسفارة شهد وجود مدرعتين إضافيتين علاوة على انتشار مكثف لرجال الأمن العام الأردني.

وتأتي هذه التعزيزات الأمنية بعد قيام عدد من المتظاهرين المصريين في اقتحام المبنى الذي يضم مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة، حيث قاموا بإنزال العلم الإسرائيلي، كما ألقوا الأوراق والمستندات الخاصة بالسفارة التي عثروا عليها في أحد طوابق المبنى.