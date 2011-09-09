أبو سلمية : وفاة الطفل عبد الله نطط وإصابة والده في حادث سير برفح

أبو سلمية : وفاة طفل وإصابة والده في حادث سير على طريق رفح الغربي

فلسطين اليوم _ غزة

أعلن أدهم أبو سلمية الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ عن وفاة طفل , وإصابة والده في حادث سير على طريق رفح الغربي .

وقال أبو سلمية في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم " إن الطفل عبد الله يحيى نطط (3 سنوات) توفي وأصيب والده عندما اصطدمت دراجتهم بسيارة في رفح.

وأشار أبو سليمة في حديثه أن 21 إصابة وقعت مساء اليوم إثر حوادث سير في مدينة خانيونس جميعها نتج عن اصطدام درجات نارية بسيارات للمواطنين .

الجدير بالذكر عن هذا الحادث هو الخامس الذي يقع مساء اليوم حيث أصيب أكثر من 21 مواطناً في حادث سير بين "توكتوك" وسيارة مرسيدس بالقرب من دوار مسجد القبة غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة , كما وقعت ثلاث حوادث أخرى في مناطق مختلفة من المدينة ذاتها.