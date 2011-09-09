بالفيديو .. أغرب صلاة لرجل مسلم في الولايات المتحدة

فلسطين اليوم _ وكالات

أثار فيديو لرجل مسلم باكستاني يصلي على سطح سيارته في أحد شوارع الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرها البعض أغرب صلاة والتي اثارت جدالا كبيرا بين نشطاء “يوتيوب” أشهر موقع للفيديوهات الشخصية على الإنترنت.

فبينما رأى البعض أنه بهذا الشكل يضرب مثلاً في عظمة الصلاة عند المسلمين حيث يؤدونها في أي مكان، رأى آخرون أن هذا تصرف غريب حيث أثار سخرية كل من رآه وهو يصلي بهذه الطريقة.

وقال الشيخ علي أبو الحسن -رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف- أن الصلاة تجوز في أي مكان شرط طهارته؛ حيث قال رسول الله -صلى الله عليه سلم-: “جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً”، وبالنسبة لصلاة الراكب والنازل فيجوز للمسلم الصلاة على الدابة بالإيماء -أي بتحرك رأسه لأسفل في الركوع والسجود- لكنها لا تجوز إلا في النوافل، لكن الفروض يجب أن يتم صلاتها على الأرض.

وقد تعددت الأسباب التي أوردها المعلقين على هذا الفيديو للرجل، فمنهم من قال إنه اضطر لهذه الطريقة في الصلاة، نظرا لقلة المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما كتب آخرون إنه قام بالصلاة على سطح سيارته؛ لأن الشرطة منعته من الصلاة في الطريق بحجة أنها من أملاك الدولة.