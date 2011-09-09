متظاهرون مصريون يهدمون الجدار المحيط بالسفارة الإسرائيلية بمصر

متظاهرون مصريون يهدمون الجدار المقاوم حول السفارة الإسرائيلية

فلسطين اليوم- وكالات

تمكن الآلاف من المتظاهرين من هدم أجزاء من السور الخرساني الذي يحيط بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، مستخدمين الشواكيش والآلات الحادة، دون أن يعترضهم أي من قوات الأمن المتواجدة بالقرب من مبنى السفارة، سواء الشرطة العسكرية أو الداخلية.

ولازال الآلاف منهم يقومون بعملية هدم للجدار بهدف هدمه بشكل كامل، وذلك استجابة لدعوة كان قد أطلقها شباب على الفيسبوك لهدم الجدار الذي اعتبره البعض إهانة للشعب المصري.