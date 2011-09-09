ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

متظاهرون مصريون يهدمون الجدار المحيط بالسفارة الإسرائيلية بمصر

  • 15:59 - 09 سبتمبر 2011
مشاركة

متظاهرون مصريون يهدمون الجدار المقاوم حول السفارة الإسرائيلية

فلسطين اليوم- وكالات

تمكن الآلاف من المتظاهرين من هدم أجزاء من السور الخرساني الذي يحيط بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، مستخدمين الشواكيش والآلات الحادة، دون أن يعترضهم أي من قوات الأمن المتواجدة بالقرب من مبنى السفارة، سواء الشرطة العسكرية أو الداخلية.

 

ولازال الآلاف منهم يقومون بعملية هدم للجدار بهدف هدمه بشكل كامل، وذلك استجابة لدعوة كان قد أطلقها شباب على الفيسبوك لهدم الجدار الذي اعتبره البعض إهانة للشعب المصري.

 

وكانت القوات المسلحة المصرية قد قامت ببناء جدار خرساني لحماية السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، عقب تزايد التظاهرات أمامها بعد مقتل بعض الجنود المصرييين على الحدود مع الكيان الصهيوني برصاص الجيش الإسرائيلي.

متعلقات