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المدعي العام التركي يتسلم أسماء الجنود الإسرائيليين منفذي مجزرة مرمرة

  • 15:07 - 09 سبتمبر 2011
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المدعي العام التركي يتسلم أسماء الجنود الإسرائيليين منفذي مجزرة مرمرة

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

 ذكرت وسائل الإعلام بان مسؤول في منظمة الإغاثة التركية IHH سلم  المدعي العام التركي قائمة بأسماء الجنود الاسرائيليين الذين نفذوا مجزرة سفينة مرمرة  .

 

وحسب ما ذكرته وسائل الإعلام فإن المسؤول سلم أسماء الجنود الإسرائيليين وفقا لإفادات أدلى بها الجنود الذين ظهرت أسمائهم  في التقرير الذي قدمته إسرائيل للأمم المتحدة .

 

يشار إلى أن تسعة أتراك قتلوا في الهجوم الإسرائيلي في المياه الدولية للمتوسط في مايو 2010 على سفينة مرمرة التركية التي كانت تتصدر أسطولا ينقل مساعدات إنسانية متوجهة إلى غزة.

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