المدعي العام التركي يتسلم أسماء الجنود الإسرائيليين منفذي مجزرة مرمرة

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

ذكرت وسائل الإعلام بان مسؤول في منظمة الإغاثة التركية IHH سلم المدعي العام التركي قائمة بأسماء الجنود الاسرائيليين الذين نفذوا مجزرة سفينة مرمرة .

وحسب ما ذكرته وسائل الإعلام فإن المسؤول سلم أسماء الجنود الإسرائيليين وفقا لإفادات أدلى بها الجنود الذين ظهرت أسمائهم في التقرير الذي قدمته إسرائيل للأمم المتحدة .

يشار إلى أن تسعة أتراك قتلوا في الهجوم الإسرائيلي في المياه الدولية للمتوسط في مايو 2010 على سفينة مرمرة التركية التي كانت تتصدر أسطولا ينقل مساعدات إنسانية متوجهة إلى غزة.