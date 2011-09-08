واشنطن تعلن رسمياً استخدام "الفيتو" ضد الاعتراف بدولة فلسطين

فلسطين اليوم: وكالات

أعلنت الولايات المتحدة رسمياً اليوم الخميس، أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد محاولة الفلسطينيين الحصول على الاعتراف بدولتهم فى الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند "يجب ألا يكون مفاجئا لنا قيام الولايات المتحدة بمعارضة مسعى للفلسطينيين فى نيويورك لمحاولة إقامة دولة لهم، لذلك، إذا تم التصويت على شىء فى مجلس الأمن، ستستخدم الولايات المتحدة حق "الفيتو".

وفى رام الله، أكدت القيادة الفلسطينية عقب اجتماعها الخميس برئاسة الرئيس محمود عباس أنها ماضية فى توجهها للأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين.

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه بعد الاجتماع فى بيان "تؤكد القيادة الفلسطينية على ضرورة استمرار التوجه نحو الأمم المتحدة فى دورتها 66 من أجل الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشارت نولاند إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما أعربت باستمرار عن معارضتها هذا المسعى، معتبرة أن تقديم الطلب الفلسطينى يبقى غير مؤكد.