ميسي يريد العودة إلى الدوري الأرجنتيني!

دبي/ لم يخف نجم برشلونة ليونيل ميسي عشقه للدوري الأرجنتيني بكرة القدم وحلمه في العودة إلى ملاعبه الصاخبة على الرغم من أنه يلعب حالياً لمصلحة أفضل فريق في العالم ونال من الشهرة والنجومية ما يجعل الجماهير تقارنه مع مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا.

وكشف ميسي في تصريح لقناة "إسبن" البرازيلية عن حلمه بالعودة إلى فريقه الأم نيويلز أولد بويز الذي شهد مولد موهبته الكروية عام 1995 قبل الانتقال إلى النادي الكاتالوني عام 2000.

وقال نجم التانغو إن "الدوري الأرجنتيني له نكهة خاصة ولطالما كنت أسهر الليل في صغري لمتابعة المباريات إذ كنت مهتماً للغاية بتلك البطولات التي تعج بالجماهير والهتاف الذي لا ينقطع، ولأنني لعبت مع أولد بويز في أكاديمية الشباب أتمنى العودة لتمثيل هذا النادي في الدوري القريب من قلبي".

ولم يفقد ميسي بهذا التصريح عشقه لنادي برشلونة الذي فجر موهبته وأعلنها للعالم بقوله: "برشلونة وطني. ولا أعتقد أن أحداً سيعشقه مثلي وأقضي أفضل الأوقات مع زملائي في النادي الذي أتمنى أن نواصل معه تحقيق البطولات والأرقام القياسية وهو أفضل فريق في العالم".

وعن مقارنة الجماهير بين ميسي ومارادونا قال الفتى الذهبي إن "دييغو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ولا شك في ذلك، ولا أعتقد أنه سيتكرر، أما البرازيلي بيليه فليس بالضرورة أن أراه يلعب لكي أحكم لأنني متأكد بأن دييغو هو الأفضل".

يذكر أن ميسي حصل على العديد من الجوائز العالمية آخرها الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم خلال العامين الماضيين فضلاً عن حصوله على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2011.