الرابطة الإسلامية تبدأ بتنفيذ حملة كسوة الطالب المدرسي في الوسطى.

فلسطين اليوم- غزة

بدأت الرابطة الإسلامية في "المنطقة الوسطى" بالتعاون مع اتحاد الشباب الإسلامي الفلسطيني ببدأ تنفيذ حملة كسوة الطالب المدرسي وذلك يوم الثلاثاء في مقر الرابطة الإسلامية في المنطقة الوسطى، وشملت هذه الحلمة طلاب المدارس للمرحلتين الإعدادي والثانوي، وتشتمل الحملة على توزيع زي مدرسي كامل على عدد من الطلاب المحتاجين في مدراس المنطقة الوسطى.

وأشار الأستاذ أحمد منصور مدير مكتب الرابطة الإسلامية بالمنطقة الوسطى أن هذه الحملة تأتي كمقدمة لسلسلة حملات تنوي الرابطة تنفيذها خلال الأيام القادمة، مبيناً أن هذه الخطوة تعبيرا عن اهتمام الرابطة بالشريحة الطلابية وفي إطار سعيها الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم.

وأكد منصور بأنه هذه المساعدات تأتي ضمن المساعدات التي تقدمها الرابطة لأبناء شعبنا الفلسطيني من أجل التخفيف من أعباء العام الدراسي في ظل الحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطيني ومما يعانيه من ظلم وقهر واستبداد.

وتمنى منصور بأن يكون هذا العام عام جهد ومثابرة بهدف خلق جيل واعي قادر على التحرير وحمل المسئولية وبناء مجتمع قوي ومتماسك.

الجدير بالذكر أن الرابطة قامت بتنفيذ هذه الحملة و التي هي جزء من حملة شاملة ستعقبها حملات لتوزيع الشنط والمستلزمات الدراسية من كتب وملازم ورسوم مدرسية لكافة الطلبة دون استثناء من اجل رسم البسمة على وجوه الطلبة في هذا الوضع المعيشي الصعب .