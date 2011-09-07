حالة الطقس: غائم جزئي إلى صاف حتى الجمعة

فلسطين اليوم-رام الله

توقعت دائرة الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف، وأن لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث تبقى حول السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الخميس، فتنبأت بأن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو، يوم بعد غد الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.