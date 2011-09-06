رئيس الكنيست: لن نعتذر لتركيا مهما حدث

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

وصف رئيس الكنيست "الإسرائيلي" "روفين ريفلين" اليوم الثلاثاء مطالبة أنقرة الجانب "الإسرائيلي" بتقديم اعتذار رسمي، بأنه طلب "غير لائق". وترفض "إسرائيل" الاعتذار على هجوم البحرية "الإسرائيلية" على سفينة مرمرة التركية ضمن أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة عام 2010 وأسفر عن مقتل تسعة أتراك.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" "الإسرائيلية" عن ريفلين قوله "ما يطالبوننا به هو طلب غير أخلاقي وغير قانوني بموجب القانون الدولي".

وعلى إثر رفض "إسرائيل" الاعتذار، قامت تركيا بطرد السفير الإسرائيلي وتخفيض تمثيلها الدبلوماسي في "إسرائيل" إلى مستوى السكرتير الثاني، بالإضافة إلى تجميد الاتفاقيات العسكرية مع تل أبيب.

من جهته، قال رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الجيش الإسرائيلية "عاموس جلعاد "لا توجد قطيعة في العلاقات بين تركيا و"إسرائيل"، مشيراً إلى أنه خلافاً لما نشر يواصل الملحق العسكري "الإسرائيلي" أعماله في تركيا.