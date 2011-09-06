ادانة اعتقال نجل قيادي في الديمقراطية واقتحام منزله في رام الله

فلسطين اليوم: رام الله

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" قيام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 18 آلية فجر اليوم الثلاثاء مداهمة منزل الرفيق رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المجلس المركزي الفلسطيني، في منطقة عين مصباح في رام الله اثر حملة تفتيش شاملة للمنزل والعبث بمحتوياته، واعتقال نجله المهندس مراد دونما إبداء أي أسباب تذكر.

وشجب مركز حريات إقدام قوات الاحتلال على اقتحام المناطق السكنية المدنية وإرهاب مواطنيها، واستنكرت ممارسات قوات الاحتلال التي أقدمت على كسر الباب الخارجي للبناية واقتحام المبنى والمنزل بعشرات الجنود المقنعين والمدججين بالسلاح.

واعتبر مركز حريات هذه الممارسات تصعيدا متعمداً في توسيع نطاق المداهمات والاعتقالات التي تستهدف المواطنين. كما ودعت حريات المؤسسات الحقوقية والقانونية لاستنكار وشجب هذه الاعتداءات المتواصلة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، وضرورة المطالبة بوقفها فورا والإفراج الفوري عن المهندس مراد وجميع المعتقلين الفلسطينيين.