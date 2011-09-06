بن إلعيزر: علينا الاعتذار لتركيا وإسرائيل هي من اهانت "اردوغان"

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

قال عضو الكنيست بنيامين بن العيزر خلال مقابلة مع إذاعة الجيش بأن الخطوات التي تقوم بها تركيا ضد "إسرائيل" خطوات متوقعة, وإسرائيل هي الخاسرة "كوننا جعلنا اردوغان يبتعد عنا".

وتابع "لقد تمت اهانت اردوغان لأننا لم نطلعه على ما سنقوم من حرب علي قطاع غزة فى إطار عملية الرصاص المصبوب ولكن يمكن إنقاذ الوضع مع تركيا والتصالح معها" .

وحول إن كان يمكن لإسرائيل تقديم اعتذار لتركيا حول مجزرة سفينة مرمرة, قال بن العيزر " فجيب ان نعتذر فلا خوف من ذلك فالافتخار الوطني الإسرائيلي لن يلحق به أذى".

وحيال أقوال قائد الجبهة الداخلية العميد ايال اينكوت عن توقعاته بحرب شاملة قال بين العيزر " أن ايزنكوت يري ان مسار الأمور والوضع جيدا فيجب أن نكون مستعدين لأسوء شيئ ممكن ان يحدث لإسرائيل".