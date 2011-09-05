شرطة البلديات تتمكن من ضبط خطوط مياه مسروقة وفتح عدد من الشوارع

فلسطين اليوم-غزة

تمكنت شرطة البلديات في جهاز الشرطة الفلسطينية من إنجاز العديد من المهمات الملقاه على عاتقها خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت في تقريرها الشهري أنها تابعت المطابخ وبائعي القطايف والفلافل في محافظة الشمال برفقة لجنة من الدفاع المدني ومباحث التموين، كما تم إغلاق ثلاثة حرف لحين استكمال الإجراءات القانونية، كما تم إرسال دورية بمساندة قوة من حفظ النظام والتدخل وقوة من الشرطة النسائية لإزالة تعدي على أرض حكومية في قرية أم النصر، كما تم إزالة بسطة متعدية على الشارع العام.

وأوضحت شرطة البلديات أنها قامت في محافظة غزة بتأمين زيارة رئيس الوزراء لمستشفى المعمداني، وفتحت شارع في منطقة تل الإسلام، إضافة إلى ضبطها (174) خط مياه مسروقة، وقالت: "تم ضبط (3) مواطنين يقومون ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتسليمهم إلى مباحث التموين، فضلاً عن ذلك تنظيم حملة في ميدان فلسطين وسوق الزاوية وسوق فراس والشجاعية وإزالة جميع التعديات والبسطات العشوائية فيها".

وفي محافظة الوسطى، أشارت شرطة البلديات إلى أنه تم إزالة مكره صحية وإغلاق أربعة حرف وفتحت شارعين في منطقة دير البلح، إلى جانب تم تأمين موكب رئيس الوزراء في صلاة التراويح.

وعلى صعيد محافظة خان يونس، تمكنت شرطة البلديات من فتح شارع أبو صلاح بمنطقة عبسان، وإزالة تعديات على أراضي حكومية عدد (2)، وتأمين موكب رئيس دولة رئيس الوزراء لصلاة العيد، بينما في محافظة رفح تم ضبط (5) خطوط مياه غير شرعية.