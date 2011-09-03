لجان المقاومة: تقرير بلمر انحياز واضح للكيان

فلسطين اليوم: غزة

اعتبرت لجان المقاومة الشعبية وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين أن تقرير بلمر الصادر عن الأمم المتحدة لهو إشارة واضحة للعيان تجسد مدى الدعم من المؤسسة الدولية "الأمم المتحدة" للكيان الصهيوني في كافة ممارساته وجرائمه.

وقالت اللجان في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، "في سقوط جديد للمؤسسات الدولية المزعومة وعلى رأسها الأمم المتحدة أعلن عن تقرير صادر عن لجنة بلمر والذي تناول موضوع حصار غزة , هذا التقرير الذي منح الشرعية للكيان الصهيوني في حصاره المجرم لقطاع غزة وحصاره لشعب لمدة تزيد عن الخمس سنوات في بقعة جغرافية ضيقة بما ينتج عن هذا الحصار من معاناة إنسانية كبيرة وسلب كامل الحقوق حتى بمستوياتها المتدنية للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة".. وهو إشارة واضحة للعيان تجسد مدى الدعم من هذه المؤسسات الدولية - والتي ما فتأت تتشدق بمبادئ العدالة و المساواة - للكيان الصهيوني في كافة ممارساته وجرائمه , وهذا التقرير يمنح الكيان الصهيوني الضوء الأخضر للتمادي في جرائمه ضد شعبنا.

وأضاف البيان أن التقرير هو حلقة جديدة من حلقات التواطؤ الدولي على فلسطين قضية وشعبا, مشيرة إلى أنه منذ وعد بلفور ومروراً بقرار التقسيم وباقي القرارات المجحفة وهذه المؤسسات الدولية تقف عاجزة أمام الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية ولكن إذا ما تعلق الأمر بالمصلحة الصهيونية فالقرارات واجبة وسريعة التنفيذ.

ودعت الأمتين العربية والاسلامية إلى الكف عن المراهنة على وهم هذه المؤسسات فكل ما يرشح عنها لا يمكن أن يصب في مصلحة امتنا, ونؤكد أن الحصار المفروض على قطاع غزة هو حصار ظالم وسيكسر بإذن الله بسواعد المجاهدين والمقاومين الذين يدركون أن المقاومة هي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وفرض إرادة القوة لتخضع العدو وغيره .