حالة الطقس: غائم جزئي ودرجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي

فلسطين اليوم-رام الله

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد السبت صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم بعد غد الأحد صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.